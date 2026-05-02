La Comisión de Residentes Chilenos en Esquel y la comarca se reunieron con Ingram

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, recibió a integrantes de la recientemente conformada Comisión de Residentes Chilenos de Esquel y la Comarca, en un encuentro orientado a fortalecer el trabajo conjunto en materia cultural y la participación de la comunidad chilena en actividades locales.

Estuvieron reunidos junto al Jefe Comunal, el presidente de la Comisión, Samir Said; la secretaria, Luisa Retamal; y Sergio Conejeros, como referente de los residentes chilenos en Trevelin.

Durante la reunión, Conejeros presentó formalmente la conformación de esta nueva comisión, con la idea de generar un espacio de trabajo conjunto en torno a las actividades culturales de la comunidad.

En ese marco, compartió con los integrantes de la vecina localidad la experiencia de trabajo que viene desarrollando en Trevelin junto al Municipio, resaltando la predisposición el apoyo del intendente y las distintas áreas del Ejecutivo como un factor clave para el desarrollo de actividades culturales y comunitarias. “Siempre contamos con el apoyo del intendente y de su equipo, tanto desde Cultura como desde Protocolo, el Centro Cultural y el Museo Regional, lo que nos permite llevar adelante actividades y ser parte de los eventos que se organizan en la localidad”, expresó.

Asimismo, valoró el respaldo brindado en proyectos concretos, como la Plazoleta Carreros de Futaleufú, subrayando la importancia del trabajo mancomunado para el desarrollo de propuestas culturales que fortalecen los lazos entre comunidades.

El encuentro permitió además proyectar futuras acciones conjuntas, con el objetivo de continuar consolidando la participación de la comunidad chilena en la vida cultural de Trevelin y la región.

Desde el municipio ponderaron este tipo de instancias de articulación con instituciones y organizaciones, entendiendo a la cultura como un eje fundamental para el encuentro, la integración y el fortalecimiento del entramado social.