Calzada húmeda en la Ruta N° 259 tramo Esquel - Trevelin

El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional correspondiente a la mañana del 25 de mayo detalla una jornada de heladas leves.

Ruta N° 259 tramo Esquel - Trevelin: calzada normal, húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas normal. Animales sueltos. Viento leve. Heladas leves. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.

Transitar con precaución.

La información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales