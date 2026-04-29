Esquel recuerda con emoción la vida y memoria de Walter Augusto Cristiani

Esquel recuerda con emoción a Walter Augusto Cristiani, fallecido el día de ayer, destacado vecino de la ciudad.

Estudiante, deportista, corredor de autos, político, dirigente de la Cooperativa 16 de Octubre y docente, entre múltiples roles que ocupó a lo largo de sus 70 años.

Walter nació en el 55: a los 14 años, empezó a ir a la Politécnica y a trabajar con su padre, quien diseñó algunos reconocidos edificios en la ciudad: uno de sus diseños más reconocidos es la famosa ventana con forma de “oreja”.

La intención original era simular una paleta de pintura.

En una entrevista de hace algunos años realizada en RED43 detallaba algunos puntos claves de su vida y de su familia, recordada también al haber nombrado el auditorio del Centro Cultural Melipal como su padre homónimo.

El Partido Justicialista del Distrito Chubut despide con profundo dolor y pesar al compañero Walter Cristiani.

Fue un gran profesor y un hombre que dedicó su vida al servicio del pueblo esquelense, con una convicción política inquebrantable y una presencia que todos recuerdan: el portafolio de cuero bajo el brazo, las calles recorridas, siempre cerca de la gente. Su paso por el Consejo de Localidad quedó marcado por una frase que lo define: "hacer el esfuerzo, para devolver la felicidad al pueblo".

Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, a sus seres queridos y a todos los compañeros que hoy comparten este dolor.

SL