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Por Redacción Red43

Esquel: invitan a una visita guiada para conocer el trabajo del Vivero Municipal

La actividad será el martes 5 de mayo a las 14:00 horas. Una oportunidad para descubrir el trabajo detrás de las especies que embellecen nuestros espacios públicos.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel convoca a los vecinos y vecinas a participar de una jornada de puertas abiertas en el Vivero Municipal, un espacio clave para el desarrollo ambiental de la región. El encuentro busca que la comunidad pueda conocer de cerca los procesos de producción y el cuidado que reciben las distintas especies vegetales que luego se utilizan para embellecer las plazas y paseos de la ciudad.

 

La visita se llevará adelante el próximo martes 5 de mayo a partir de las 14:00 horas. Los interesados en participar deberán acercarse a las instalaciones del vivero, ubicadas sobre la Ruta 259, en el kilómetro 4, justo frente al puesto policial de acceso.

 

Durante el recorrido, el personal a cargo explicará el trabajo diario que se realiza para construir una ciudad más sustentable. Se trata de una oportunidad ideal para que las familias y los interesados en la jardinería aprendan sobre las especies autóctonas y el mantenimiento que requiere el "corazón verde" de Esquel antes de que las plantas sean trasladas a sus destinos finales en los espacios públicos.

 

 

 

 

M.G

 

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