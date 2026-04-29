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Por Redacción Red43

Ciclo Plaza del Cielo: invitan a una charla de astronomía en el Melipal

A cargo de Néstor Camino, el encuentro será este miércoles a las 21 horas con entrada gratuita. Una propuesta para debatir y conocer más sobre el universo.
Por Redacción Red43

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Desde el ciclo Plaza del Cielo invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de su Ciclo de Charlas 2026, un espacio consolidado de divulgación dedicado al estudio sistemático del cosmos. Estos encuentros, coordinados por el especialista Néstor Camino, proponen un ámbito de intercambio dinámico donde los asistentes pueden conversar, plantear interrogantes y debatir sobre diversos temas astronómicos.

 

En esta oportunidad, la cita será este miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. La charla lleva un título que invita a la reflexión y la curiosidad: “Ballenas en el lago y anillos de fuego en el cielo... mmmmm... ¡¡Algo anda mal en este mundo!!”.

 

La actividad tiene una duración aproximada de una hora y media, y se solicita a los interesados concurrir con puntualidad para el inicio de la presentación. Como es habitual en este ciclo, la entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso de todos los vecinos al conocimiento científico y la exploración del universo.

 

 

 

 

 

M.G

 

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