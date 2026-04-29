¿Quién es el "sireno más austral del mundo" que vive en nuestra provincia?

En las playas de Puerto Madryn, la silueta de un joven con una colorida cola de sirena se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Se trata de Eduardo, quien se define a sí mismo como el "sireno más austral del mundo", un título que adoptó tras viralizarse en redes sociales por sus impactantes performances y entrenamientos en la costa chubutense.

Aunque la estética de sus trajes llama la atención de turistas y vecinos, detrás de la escena hay una disciplina rigurosa. El sirenismo, o mermaiding, combina natación con aletas, apnea y natación artística. Esta práctica, que es furor en países como Estados Unidos y China, requiere una preparación física exigente para lograr movimientos precisos bajo el agua utilizando monofins profesionales.

Eduardo comenzó este camino hace tres años y asegura que la actividad transformó por completo su vínculo con el océano. Lejos de ser solo un disfraz, el sirenismo le permitió conectar con una comunidad de "gente de mar", incluyendo nadadores profesionales y deportistas que comparten el respeto por el ecosistema marino.





En Puerto Madryn, su presencia genera sorpresa y admiración. Las familias se acercan para pedirle fotos, mientras los más chicos observan fascinados una puesta en escena que mezcla el deporte con la fantasía. Eduardo destaca que, más allá de lo visual, la seguridad es clave, por lo que entrena bajo estándares internacionales de apnea para garantizar un desempeño profesional en el agua.

Para Eduardo, el objetivo principal de su performance no es la fama digital, sino transmitir un mensaje de libertad y disfrute del mar. A través de sus movimientos en las aguas patagónicas, busca inspirar a otros a expresarse a través del cuerpo y a valorar el entorno natural único que ofrece la provincia de Chubut.







M.G