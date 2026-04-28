Abren las inscripciones para la diplomatura sobre cannabis en Esquel

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco lanzó una nueva edición de la diplomatura sobre cannabis, tras el éxito de la primera experiencia finalizada el año pasado. El Dr. Facundo Castro, secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil, destacó el notable incremento en el interés de la comunidad para este ciclo lectivo.

"Este año hemos ascendido a un gran número que va de 357 personas ya preinscriptas", señaló Castro, comparando la cifra con las 85 obtenidas anteriormente. El funcionario explicó que el objetivo es ofrecer conocimiento certero desde la universidad pública sobre un tema que genera debate en la sociedad actual.

Por su parte, María, integrante del equipo organizador, resaltó que la diplomatura busca abordar el cannabis de manera integral. No se limita únicamente al aspecto de la salud, sino que abarca el derecho, la promoción y la gestión de proyectos, con el fin de abrir nuevas fronteras laborales y de investigación.

"Esta propuesta viene a que este tema que es tan controversial hoy en día en nuestra sociedad tengan la posibilidad de adquirir el conocimiento certero desde la universidad pública", afirmó Castro. La capacitación es arancelada y está destinada al público en general, tanto de la zona como del resto del país.

Las inscripciones permanecerán abiertas durante el mes de mayo y el dictado de clases comenzará a mediados de ese mes. La modalidad será híbrida, permitiendo a los alumnos optar por la asistencia presencial en la sede de Esquel o seguir los contenidos de forma virtual. Los interesados pueden solicitar información al correo diplomaturaencannabisesquel@gmail.com.