Se viene la Copa Itaya, el Torneo Nacional de Karate más importante del país

Para los karatecas del país, éste es el Torneo de Dojos (vulgarmente conocidos como clubes) más importante a nivel Nacional. La Copa Itaya es el lugar donde todos quieren estar.

Es un torneo de mucho nivel, donde solo participarán cinturones marrones y negros. Y Esquel será sede de este torneo de gran magnitud.

Jorge Villivar es instructor de Karate, uno de los referentes de la provincia. Integra la nueva Asociación Andina de Karate Do Shotokan, entidad que está organizando ese torneo que, ojalá, quede en la historia.

“Estamos tratando de que no se escape ningún detalle ya que esto va a ser la gran diferencia del torneo con relación a otras ediciones. Tratar de no escatimar nada y que salga todo bien”, lo destacó Villivar a este medio.

La Copa Itaya es el Torneo Nacional de Karate más importante del país. Será la edición número 51 y ese número habla de la trayectoria de este torneo, que se ha realizado en muchos lugares del país, pero nunca en Esquel.

“Nosotros, como Asociación recientemente formada, con nuestros años de experiencia como instructores y con el crecimiento que hemos tenido con nuestro karate acá en Esquel, obviamente nos postulamos y tuvimos la suerte de ganarla y bueno, queremos estar a la altura porque también queremos que conozcan Esquel”.

“Así como nosotros hemos viajado, queremos que ellos vengan acá, disfruten de lo que tenemos nosotros y brindarle un espectáculo acorde para que salga lindo y que la gente que no está en el ambiente karate pueda acceder y ver de qué se trata”.

Hay que señalar que el torneo se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en doble jornada, con seis tatamis ubicados dentro del piso flotante del gimnasio Municipal.

Por la mañana serán las eliminatorias, en tanto por la tarde será el momento de las semifinales y finales.

La entrada al gimnasio será libre y gratuita, con la idea firme idea de que todos los vecinos de la zona conozcan esta actividad.

Tomarán parte un total de 38 categorías, tanto de varones como de mujeres, divididas por edades de 15 años en adelante, y como señalamos líneas arriba, será solo para cinturones negros y marrones, tanto en Kata (formas) como en Kumite (Combate).

El acto inaugural está programado para las 14.30 hs del mismo sábado y, en ese momento, se dará a conocer las resoluciones que nominarán al Torneo Nacional Copa Itaya en Esquel de interés municipal y legislativo.

Hay que señalar que estará presente en nuestra ciudad, uno de los máximos referente del karate como lo es el Senseis Mitsuo Inoue, quien fiscalizará todo el torneo.

Claro que, en el recuerdo de todos, estará presente el precursor del Karate en la provincia de Chubut, nos referimos al Sensei 6° Dan Carlos Kaless, quien estaría más que contento de tener a la ciudad de Esquel como sede para la Copa Itaya. Recordemos que Kaless falleció, producto del COVID en el 2021.