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Por Redacción Red43

Esquel: cómo será la recolección de residuos durante el fin de semana largo

El municipio confirmó que el viernes 1° de mayo no habrá servicio. Conocé el cronograma completo para colaborar con la limpieza de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó a los vecinos cómo funcionará el esquema de recolección de residuos durante los próximos días, debido al fin de semana largo y al feriado por el Día del Trabajador. El objetivo es que la comunidad esté al tanto de los horarios para evitar la acumulación de basura en la vía pública y colaborar con la higiene de la ciudad.

 

Para el día jueves, se ha dispuesto un servicio de recolección reducida en los diferentes sectores. En tanto, el viernes 1° de mayo, no habrá actividad por parte del servicio de recolección en toda la ciudad. Las autoridades solicitaron especialmente no sacar los residuos durante esa jornada para prevenir desbordes en los cestos.

 

El esquema continuará el sábado con una nueva jornada de recolección reducida, mientras que el servicio retomará su funcionamiento habitual y completo a partir del lunes. Este cronograma busca equilibrar la necesidad de limpieza urbana con el descanso correspondiente a las fechas festivas.

 

Asimismo, se recordó a la comunidad que las estaciones de reciclado permanecen disponibles para depositar materiales reciclables. Se solicita que, al utilizarlas, los residuos se entreguen siempre limpios y secos para facilitar su posterior procesamiento. Mantener la ciudad limpia es una tarea que requiere el compromiso de todos los vecinos, respetando los días y horarios establecidos.



M.G

 

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