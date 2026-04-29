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29 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Fuerte choque dejó dos personas heridas

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en El Bolsón. Dos ocupantes de uno de los vehículos fueron trasladados al hospital con distintos golpes.
Por Redacción Red43

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Un accidente en El Bolsón se registró este miércoles alrededor de las 12 en la intersección de 25 de Mayo y Alberti, donde dos vehículos colisionaron por causas que no fueron informadas. Como resultado del impacto, dos personas debieron ser trasladadas al hospital con golpes de distinta consideración.

 

Según informaron Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar se encontraron con dos rodados involucrados en el siniestro, una Renault Kangoo y un Renault Clio de tres puertas. En el lugar había dos personas afectadas, que viajaban en el automóvil de menor porte.

 

 

Dos personas fueron trasladadas al hospital

Tras el choque, los ocupantes del Renault Clio fueron asistidos en el lugar y luego derivados al nosocomio local para su evaluación. De acuerdo al parte, presentaban golpes, aunque no se detalló la gravedad de las lesiones.

 

En el sitio trabajaron Bomberos Voluntarios de El Bolsón, junto a personal policial y del hospital. Las tareas incluyeron la asistencia a las personas involucradas y el control de la situación tras la colisión.

 

 

Imagen de portada: Gentileza AhoraComarca

 

O.P.

 

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