Adorni defendió su gestión en el Congreso: "No voy a renunciar"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurrió este miércoles a la Cámara de Diputados de la Nación para cumplir con el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional. La sesión contó con la presencia en el recinto del presidente Javier Milei y de los integrantes del Gabinete Nacional.

Durante su exposición, Adorni respondió a los cuestionamientos de los bloques opositores referidos a su patrimonio y a los viajes realizados junto a su grupo familiar. El funcionario sostuvo que no existió financiamiento estatal ni aportes de terceros en sus traslados personales a destinos como Punta del Este y Aruba, afirmando que los costos fueron cubiertos con fondos propios.

Ante las consultas por la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial con destino a Estados Unidos, el ministro coordinador detalló que el traslado se realizó únicamente en el tramo de salida del país y que el regreso se efectuó mediante un vuelo comercial privado.

En este punto, informó que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal intervinieron en la causa correspondiente, la cual fue archivada por el juez federal al no detectar irregularidades ni incumplimientos en la invitación, enmarcada en las facultades discrecionales de la Presidencia.

En cuanto a las observaciones sobre sus declaraciones juradas, Adorni manifestó haber cumplido con las normativas de la Ley de Ética Pública. Precisó que los detalles de sus bienes constan en los componentes públicos y reservados de dichas presentaciones y señaló que el plazo para la próxima actualización patrimonial aún no ha vencido.

Por otro lado, el funcionario ratificó su continuidad en el cargo y expresó que presentará las pruebas necesarias ante la Justicia para dar respuesta a las denuncias en su contra.

En la instancia previa al encuentro, los bloques legislativos enviaron un total de 4.800 preguntas por escrito. El Poder Ejecutivo remitió respuestas para 2.100 de ellas, abarcando temáticas de economía, seguridad, salud y producción. La jornada continuó con las preguntas de los diputados en el recinto y las respuestas correspondientes del jefe de Gabinete sobre los ejes de la administración nacional.