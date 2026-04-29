"Todo por mi hijo": rifa su vehículo para pagar un tratamiento médico en Buenos Aires

Angelo Cattaneo, vecino de Comodoro Rivadavia, ha tomado una decisión drástica ante la urgencia de salud que atraviesa su hijo de 8 años. Para poder costear el viaje a Buenos Aires, la estadía y el complejo tratamiento médico que el niño requiere, el hombre lanzó una rifa donde el premio mayor es su propio vehículo particular.

El pequeño padece de megacolon congénito, una patología también conocida como enfermedad de Hirschsprung. Este trastorno, presente desde el nacimiento, se caracteriza por la falta de células nerviosas en una parte del colon, lo que impide el tránsito intestinal normal y puede derivar en obstrucciones graves y dilataciones peligrosas del intestino. La intervención quirúrgica en un centro especializado de Buenos Aires es la única alternativa para mejorar su calidad de vida.

Para reunir los fondos, Angelo puso a disposición su Ford Ka. Según detalló el propietario, el auto será entregado en excelentes condiciones, con el tren delantero renovado y el motor hecho a nuevo. El valor de cada número para participar del sorteo se fijó en $40.000, un monto que busca cubrir los elevados costos de traslado y alimentación durante el tiempo que demande la recuperación en la capital del país.

"Me ayudan muchísimo compartiendo", expresó Cattaneo, quien confía en la histórica solidaridad de los chubutenses para alcanzar la meta. Aquellos que deseen colaborar comprando un número o ayudando con la difusión de la rifa pueden comunicarse directamente con él al teléfono 297-5263581.





M.G