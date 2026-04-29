-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 Red43Comodoro Rivadavia
29 de Abril de 2026
|
Por Redacción Red43

"Todo por mi hijo": rifa su vehículo para pagar un tratamiento médico en Buenos Aires

Un vecino comodorense dispone de su auto como premio en una rifa para preservar la salud de su hijo. El pequeño de 8 años padece megacolon congénito y debe ser intervenido con urgencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Angelo Cattaneo, vecino de Comodoro Rivadavia, ha tomado una decisión drástica ante la urgencia de salud que atraviesa su hijo de 8 años. Para poder costear el viaje a Buenos Aires, la estadía y el complejo tratamiento médico que el niño requiere, el hombre lanzó una rifa donde el premio mayor es su propio vehículo particular.

 

El pequeño padece de megacolon congénito, una patología también conocida como enfermedad de Hirschsprung. Este trastorno, presente desde el nacimiento, se caracteriza por la falta de células nerviosas en una parte del colon, lo que impide el tránsito intestinal normal y puede derivar en obstrucciones graves y dilataciones peligrosas del intestino. La intervención quirúrgica en un centro especializado de Buenos Aires es la única alternativa para mejorar su calidad de vida.

 

Para reunir los fondos, Angelo puso a disposición su Ford Ka. Según detalló el propietario, el auto será entregado en excelentes condiciones, con el tren delantero renovado y el motor hecho a nuevo. El valor de cada número para participar del sorteo se fijó en $40.000, un monto que busca cubrir los elevados costos de traslado y alimentación durante el tiempo que demande la recuperación en la capital del país.

 

"Me ayudan muchísimo compartiendo", expresó Cattaneo, quien confía en la histórica solidaridad de los chubutenses para alcanzar la meta. Aquellos que deseen colaborar comprando un número o ayudando con la difusión de la rifa pueden comunicarse directamente con él al teléfono 297-5263581.


M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Walter Augusto Cristiani QEPD
2
 Esquel recuerda con emoción la vida y memoria de Walter Augusto Cristiani
3
 Atención: Convocatoria laboral por pocas horas y con varios puestos disponibles
4
 “Yo no veo tu cara en un ataúd”, la desgarradora despedida del padre de la nena que murió en el recreo
5
 Fuerte choque dejó dos personas heridas
1
 Trevelin: invitan a un seminario de encordado para aprender la técnica desde cero
2
 Ciclo Plaza del Cielo: invitan a una charla de astronomía en el Melipal
3
 Adorni defendió su gestión en el Congreso: "No voy a renunciar"
4
 La Facultad de Ciencias Naturales abre inscripción para un cargo docente en Esquel
5
 "Todo por mi hijo": rifa su vehículo para pagar un tratamiento médico en Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -