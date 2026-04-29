La Facultad de Ciencias Naturales abre inscripción para un cargo docente en Esquel

La Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) de la Sede Esquel inició un llamado a interesados para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) Interino. La vacante corresponde a la cátedra de Matemática I, destinada a la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas, con una dedicación simple.

El periodo de inscripciones ya se encuentra abierto y los interesados podrán presentar su documentación hasta el próximo 8 de mayo inclusive. La evaluación de las candidaturas estará a cargo de una Comisión Asesora integrada por la Dra. Sofía López, la Dra. Alina Greslebin, el Dr. Pablo López Bernal y el Ingeniero Maximiliano Bossolasco, quienes también determinarán la necesidad de realizar entrevistas presenciales.

Para postularse, los aspirantes deben poseer título de grado en Matemáticas, Física, Arquitectura o carreras afines a las Ciencias Exactas y Naturales. Al momento de la inscripción, es obligatorio presentar el título original junto a una fotocopia para su autenticación, la ficha de inscripción correspondiente y el currículum vítae estandarizado de la institución, ya que otros formatos no serán contemplados.

Además, los candidatos deberán entregar una propuesta de un trabajo práctico a elección, la cual formará parte de los elementos a evaluar por la comisión.

La facultad informó que se valorarán positivamente los antecedentes docentes previos y el perfil académico del postulante, incluyendo tesis, dictado de materias electivas, pasantías, investigaciones y publicaciones. Asimismo, se tendrá en cuenta el compromiso y la disponibilidad para ajustarse al cronograma de la cátedra, así como la predisposición para integrarse a las actividades de gestión y extensión de la comunidad universitaria.

Quien resulte seleccionado también deberá colaborar con la carrera de Guardaparque Universitario mediante la asignación de funciones en los proyectos que lleva adelante la cátedra. Las inscripciones se reciben en la sede local de la UNPSJB, ubicada en Ruta 259, kilómetro 16.4.







M.G