Trevelin: invitan a un seminario de encordado para aprender la técnica desde cero

La Secretaría de Cultura y Educación de Trevelin, en conjunto con el emprendimiento Mukku, convoca a la comunidad a participar de un seminario de encordado que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo. La propuesta está diseñada para que los asistentes elijan un proyecto específico y aprendan la técnica técnica de tejido con hilo kraft sin necesidad de tener conocimientos previos.





El encuentro comenzará a las 15:00 horas en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Avenida San Martín 339. La capacitación estará a cargo de Elbia Santillán y la dinámica del taller permite que cada alumno trabaje sobre el objeto que desee fabricar, garantizando que todos los materiales necesarios estén incluidos en el valor del proyecto.

Entre las opciones disponibles, los interesados pueden optar por confeccionar un cesto organizador o un velador, ambos con una duración estimada de cuatro horas de trabajo. También se ofrecen proyectos de mayor complejidad, como la fabricación de una matera o un espejo circular de gran formato, cuya ejecución demanda entre cinco y seis horas aproximadamente.





El valor de cada taller varía según el proyecto elegido. El cesto organizador tiene un costo de $42.500, el velador $50.000, la matera $66.500 y el espejo $88.500. Además de los materiales, el arancel incluye un snack o budín para compartir durante la jornada. Se recomienda a las alumnas llevar cinta métrica, tijera y equipo de mate si lo desean.

Para participar es necesario realizar una reserva previa con una seña del 50%, ya que los cupos son limitados para garantizar una enseñanza personalizada. Los interesados en inscribirse o realizar consultas pueden comunicarse directamente con la capacitadora al número 3843-413343.







M.G

