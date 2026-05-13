Convocan a una reunión informativa sobre autismo en la Residencia Deportiva

La organización Autismo Esquel anunció la realización de su primera reunión "bajo techo" de la temporada, trasladando sus habituales encuentros de la Plaza del Cielo al SUM de la Residencia Deportiva (ubicado en el complejo del Gimnasio Municipal). La cita es este sábado a las 11:00 horas y está abierta a toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que este espacio es fundamental no solo para la contención de familias, sino para la elaboración de proyectos y el asesoramiento legal y médico. "Se convoca a la comunidad en general, a maestros que quieran informarse, a profesionales que quieran orientarnos y también a personas autistas para ayudarnos entre todos con dudas sobre obras sociales y trámites", señalaron.

Uno de los puntos urgentes que tratarán en el encuentro es la situación legislativa de una normativa local. Según explicaron desde el grupo, el año pasado el Ejecutivo Municipal presentó un proyecto de ordenanza para la capacitación obligatoria de empleados municipales en materia de autismo, pero la iniciativa se encuentra detenida.

"Necesitamos que se acerquen personas que nos ayuden a redactar una solicitud de explicación de por qué está trabado el proyecto en el Concejo Deliberante, o que algún concejal se acerque a explicarnos qué falta para que eso se ponga en marcha", manifestaron con preocupación.

En cuanto a la detección temprana, desde la organización aclararon que, si bien no realizan diagnósticos médicos —tarea que corresponde exclusivamente a profesionales de la salud—, es fundamental prestar atención a lo que denominan "llamados de alerta". Entre estos indicadores, destacaron la presencia de dificultades notables en la socialización o un vocabulario muy reducido para la edad, como por ejemplo niños que a los tres años no superan las diez palabras. Asimismo, mencionaron que las crisis de llanto o conductas que suelen confundirse con "caprichos" pero que se extienden por un tiempo inusual, como dos o tres horas, son señales de que algo en el desarrollo requiere una consulta especializada para orientar y acompañar a la familia.

"Son señales de que algo pasa. No quiere decir exactamente que sea autismo, pero sí que hay algo en el desarrollo que requiere atención. Nosotros podemos orientarlos sobre qué doctores ver en Esquel o cómo reforzar ciertas cuestiones", explicaron.

La organización también puso el foco en una carencia histórica de la ciudad: la atención especializada para adultos. "En Esquel todavía no hay nada específico para adultos con autismo. Lo que hacemos es contactarlos con entidades de Buenos Aires que trabajan vía web para que puedan tener consultas y acompañamiento", detallaron.

Finalmente, reiteraron la invitación para este sábado: "Vamos a estar ahí para recibirlos y trabajar con lo que surja. Tenemos muchas cosas en cartera y necesitamos que la comunidad se involucre".







M.G