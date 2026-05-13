Ciencia en Chubut: investigan cómo transformar residuos industriales en productos de alto valor

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, acompañó la defensa de la tesis doctoral en Ciencias Biológicas del becario cofinanciado entre la Provincia y el CONICET, Franco Matías Sosa, titulada “Biotransformación de desechos pesqueros, lácteos y cerveceros para la obtención de productos de alto valor agregado mediante fermentaciones lácticas”.

La investigación abordó el desarrollo de estrategias biotecnológicas orientadas a la reutilización de residuos industriales mediante procesos sustentables y amigables con el ambiente, y la actividad se realizó en el Aula 27 del edificio de aulas de la Sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El trabajo de investigación fue dirigido por los doctores Rogelio Emilio Marguet y Marisol Vallejo, mientras que el jurado estuvo integrado por los doctores Mariana Lanfranconi; Javier Breccia; y Marina de Escalada Pla.

La investigación fue financiada por el programa de becas doctorales cofinanciadas entre el Gobierno del Chubut y el CONICET, una política que busca fortalecer la formación de recursos humanos altamente capacitados y promover el desarrollo científico-tecnológico vinculado a las necesidades productivas y ambientales de la provincia.

Herramientas innovadoras

En su trabajo, Sosa analizó el potencial de reutilización de residuos generados por distintas industrias con fuerte presencia en Chubut, como la pesquera, la láctea y la cervecera artesanal. A través del uso de bacterias ácido lácticas aisladas del ambiente patagónico, el estudio propuso obtener productos de alto valor agregado a partir de materiales que actualmente representan un problema ambiental.

La provincia del Chubut cuenta con una importante actividad pesquera y un creciente desarrollo de emprendimientos lácteos y cerveceros artesanales, sectores que generan subproductos y residuos con potencial de aprovechamiento biotecnológico. En este sentido, la tesis aportó herramientas innovadoras para promover modelos productivos más sustentables y contribuir al agregado de valor local mediante el conocimiento científico.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut se destacó la importancia de continuar impulsando investigaciones estratégicas y acompañando la formación de investigadores que desarrollan soluciones vinculadas a las problemáticas y oportunidades de la provincia.