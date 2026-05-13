El Registro Civil Móvil llega a la meseta: conocé los días y horarios de atención

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y el Registro Civil, continúa fortaleciendo el despliegue territorial de la Unidad Móvil del Registro Civil, acercando trámites de documentación a vecinos de distintas localidades y barrios de la provincia.

Durante los primeros meses de 2026, el dispositivo móvil ya permitió gestionar más de 1.370 documentos entre DNI y Pasaportes, beneficiando a cientos de familias que pudieron acceder a estas gestiones sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Los operativos se desarrollaron en distintos puntos del territorio provincial, incluyendo Puerto Madryn, Gaiman, Comodoro Rivadavia, El Hoyo, Sarmiento, Río Senguer, Cerro Centinela y Lago Rosario, con recorridas tanto en barrios de las principales ciudades como en localidades alejadas de los centros urbanos más poblados.

En las próximas semanas, además, se pondrá en marcha un importante operativo territorial por el interior provincial, que incluirá jornadas en Gastre, Lagunita Salada, Gan Gan, Aldea Epulef, Colán Conhué, Paso del Sapo y Gualjaina.

Del total de gestiones realizadas, más de 1.300 correspondieron a trámites de DNI y 76 a pasaportes, registrándose además numerosas actualizaciones documentarias y gestiones vinculadas a menores de edad.

A través de estos recorridos, la Unidad Móvil ya lleva transitados miles de kilómetros por rutas provinciales y nacionales, consolidando una política de cercanía orientada a garantizar el derecho a la identidad en todo el territorio chubutense.

El ministro de Gobierno del Chubut, Victoriano Eraso Parodi, destacó el alcance territorial del programa y señaló que “la presencia de la Unidad Móvil permite que muchas familias puedan realizar trámites fundamentales como el DNI o el Pasaporte en su propia localidad, evitando traslados largos y costos que en muchos casos dificultan el acceso a la documentación”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “el operativo también cumple un rol importante en las ciudades más grandes, acercando la atención a distintos barrios y descentralizando trámites que habitualmente se concentran en las delegaciones permanentes del Registro Civil”.

Nuevo operativo territorial con foco en localidades del interior

La Unidad Móvil del Registro Civil iniciará durante lo que resta de mayo un nuevo recorrido por localidades del interior provincial, acercando trámites de DNI y pasaporte a vecinos de distintas comunidades.

El operativo comenzará el viernes 15 de mayo en Gastre, con atención de 10 a 18 horas en el Juzgado de Paz, ubicado sobre calle Pirre Mahuida 426. La recorrida continuará el sábado 16 en Lagunita Salada, de 10 a 18 horas en la sede de la Comuna Rural, y el domingo 17 en Gan Gan, también de 10 a 18 horas en el Juzgado de Paz, ubicado sobre avenida Omar Montenegro y José María Cual.

Posteriormente, las jornadas seguirán el jueves 21 de mayo en Aldea Epulef, de 14 a 18 horas en el Juzgado de Paz; el viernes 22 en Colán Conhué, de 9 a 16 horas en la Comuna Rural; el sábado 23 en Paso del Sapo, de 9 a 16 horas en la sede comunal ubicada sobre Ruta 12; y finalmente el domingo 24 en Gualjaina, de 10 a 18 horas en el Juzgado de Paz situado sobre avenida Benito Fernández 1666.

Desde el Registro Civil recordaron que durante estos operativos se pueden realizar trámites de DNI y Pasaporte, facilitando el acceso a documentación en localidades alejadas y fortaleciendo la presencia territorial del Estado en toda la provincia.