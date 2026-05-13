Comodoro Rivadavia: tres encapuchados robaron 33 millones de pesos de un Pago Fácil

Un millonario asalto sacudió la mañana de este miércoles a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Tres personas encapuchadas ingresaron a una agencia de Pago Fácil y Western Union y, tras amenazar al personal, lograron alzarse con un botín de 33 millones de pesos que se encontraban resguardados en la caja fuerte.

El hecho se registró cerca de las 08:30 horas en el local situado sobre la calle Estados Unidos casi Kennedy. Según los primeros informes policiales, los malvivientes utilizaron capuchas y "cuellitos" para ocultar sus rostros y actuaron con gran rapidez, permaneciendo en el lugar menos de 10 minutos.

El Jefe de la Seccional Tercera, comisario Alexis López, brindó detalles sobre la modalidad del robo: “Mediante amenazas, pero sin utilizar armas de fuego, sustrajeron los 33 millones de pesos de la caja fuerte”. La precisión de los delincuentes y el conocimiento sobre la suma de dinero que se encontraba en el lugar son puntos clave que la Brigada de Investigaciones analiza actualmente.





“Llama la atención la cantidad de dinero que había en la caja fuerte del comercio”, reconoció el comisario, sugiriendo que los asaltantes podrían haber contado con información previa.

Un dato crítico que complicó la respuesta policial fue el fallo en el sistema de alerta del local. La empleada que se encontraba en el sector de cajas refirió haber accionado el botón antipánico, pero el mismo no funcionó. Al tratarse de un servicio privado contratado por el comercio, la policía no recibió el aviso en tiempo real, lo que permitió que los sospechosos huyeran antes del arribo de los patrulleros.

Hasta el momento, los testigos no pudieron precisar en qué tipo de vehículo se movilizaban los asaltantes. Por estas horas, personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones releva las cámaras de seguridad tanto internas del local como las ubicadas sobre la avenida Estados Unidos para intentar identificar la ruta de escape.