Taccetta y el pago a talleristas: "No es mala voluntad, es la burocracia del Estado"

Tras los reclamos de un grupo de talleristas por demoras en el cobro de sus haberes de verano, el intendente Matías Taccetta habló sobre la situación administrativa. El mandatario atribuyó la demora a los procesos de alta y baja del sistema estatal y descartó cualquier "mala voluntad" por parte del municipio.

Taccetta explicó que, por su experiencia previa en la gestión municipal, era consciente de que esto podía suceder. "Dar de alta por apenas dos meses a una persona es un proceso por demás burocrático. Si a cualquiera de nosotros nos contratan desde el Estado para trabajar solo dos meses, es muy difícil que se cobre al mismo tiempo que el resto de los empleados que ya tienen sus papeles presentados", señaló.

El intendente remarcó que los talleristas estaban al tanto de esta dinámica: "Se tardó lo que se tiene que tardar porque la burocracia es así, y los chicos sabían perfectamente que no iban a cobrar junto con los demás empleados".

Respecto a las denuncias de violencia o malos tratos por parte de funcionarios hacia los talleristas, Taccetta salió en defensa de su equipo. Aseguró que el funcionario en cuestión solo explicó la situación técnica de los contratos y que "no hubo ninguna mala voluntad de pagar fuera de término". Según indicó el jefe comunal, los pagos terminaron de cancelarse durante los primeros días de marzo.

A raíz de este conflicto y de la baja asistencia de público durante la temporada estival, el intendente adelantó una decisión drástica para el 2027: "Seguramente el año que viene, en enero y febrero, no tengamos talleres".

Taccetta fundamentó su postura argumentando que "históricamente los talleres se dan de baja en diciembre para darse de alta nuevamente en marzo", y que este año se intentó hacer algo distinto que terminó chocando con los tiempos administrativos de la Secretaría de Hacienda.







M.G