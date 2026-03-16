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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Apareció Valentino Ravallo: desactivan el protocolo de búsqueda en Puerto Madryn

El adolescente de 17 años se presentó este lunes en la Comisaría Cuarta junto a su madre. Según informaron las autoridades, se encuentra en buen estado de salud.
Por Redacción Red43

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Tras 48 horas de incertidumbre, la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn confirmó que Valentino Gianlucca Ravallo ya se encuentra con su familia. El joven, cuya desaparición había movilizado a la comunidad y activado los protocolos de seguridad el pasado 14 de marzo, puso fin a la búsqueda de manera voluntaria.

 

Presentación espontánea

 

Este lunes 16 de marzo, Valentino se hizo presente en la Comisaría Distrito Cuarta de la ciudad del Golfo. Lo hizo acompañado por su progenitora, permitiendo que el personal policial constatara que se encuentra en buen estado de salud.

 

Tras la certificación de su integridad física, la Oficina de Búsqueda de Personas procedió a desactivar formalmente el protocolo y las alertas emitidas en redes sociales y medios de comunicación.

 

Agradecimiento a la comunidad

 

Desde la fuerza policial agradecieron la colaboración de los vecinos y de los medios, quienes difundieron rápidamente los datos y la imagen del menor, facilitando el desenlace positivo del caso.



M.G

 

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