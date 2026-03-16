10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 16 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
16 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Joven de 21 años fue becada por el National Geographic

Es la primera argentina en ser seleccionada por el “Marine & Community Conservation Externship”, para investigar al delfín Franciscana. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, logró un importante reconocimiento internacional al ser seleccionada por National Geographic para desarrollar un proyecto de conservación.

 

La financiación apoya su investigación sobre el delfín Franciscana, una especie que habita en la costa atlántica y cuya población se encuentra en riesgo.

 


Josefina Ferreira Valsecchi, una joven de 21 años que cursa el tercer año de la carrera de Biología con orientación en Zoología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. La estudiante participó en una capacitación organizada por National Geographic y The Nature Conservancy, donde presentó el proyecto de conservación “Vidas Marinas”, enfocado en la protección del delfín Franciscana en la costa atlántica. 

 


La propuesta fue aprobada y recibió un financiamiento inicial de 2.000 dólares a través del programa “Marine & Community Conservation Externship”.

 

Es la primera argentina en acceder a este tipo de beca de la prestigiosa organización científica.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 En la ruta y en medio de la lluvia: así encontraron al joven perdido de Esquel
2
 Fabián Corbalán construyó con sus propias manos un gimnasio de boxeo
3
 Alerta en Comodoro: advierten sobre un aumento de bebés que nacen con cocaína en sangre
4
 Intervención policial por violencia familiar en Cholila
5
 "Si no hicieron nada es culpa de ellos": Taccetta cuestionó el reclamo de vecinos en Valle Chico
1
 A la lluvia, se le suma un temporal de viento en la región
2
 "Si no hicieron nada es culpa de ellos": Taccetta cuestionó el reclamo de vecinos en Valle Chico
3
 Taccetta y el pago a talleristas: "No es mala voluntad, es la burocracia del Estado"
4
 Tacceta sobre las horas extras: "Es imposible hacer 144 horas al 100% en un mes"
5
 Trevelin invita a jornada especial recreativa para personas mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -