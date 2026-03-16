Joven de 21 años fue becada por el National Geographic

Una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, logró un importante reconocimiento internacional al ser seleccionada por National Geographic para desarrollar un proyecto de conservación.

La financiación apoya su investigación sobre el delfín Franciscana, una especie que habita en la costa atlántica y cuya población se encuentra en riesgo.



Josefina Ferreira Valsecchi, una joven de 21 años que cursa el tercer año de la carrera de Biología con orientación en Zoología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. La estudiante participó en una capacitación organizada por National Geographic y The Nature Conservancy, donde presentó el proyecto de conservación “Vidas Marinas”, enfocado en la protección del delfín Franciscana en la costa atlántica.



La propuesta fue aprobada y recibió un financiamiento inicial de 2.000 dólares a través del programa “Marine & Community Conservation Externship”.

Es la primera argentina en acceder a este tipo de beca de la prestigiosa organización científica.

SL