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Por Redacción Red43

De Gran Hermano a “viuda negra”

Fue detenida tras engañar a un visitante de Estados Unidos junto a su pareja. Fue en un hotel de Palermo. 
Por Redacción Red43

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Este fin de semana, la ex concursante de Gran Hermano conocida como Luciana Martínez fue detenida por la policía en la Ciudad de Buenos Aires. La mediática está acusada de robarle sus pertenencias a un turista extranjero en un reconocido hotel del barrio de Palermo bajo la modalidad de "viuda negra".

 

De acuerdo a las fuentes del caso, el hecho delictivo se perpetró en el hotel Smart, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1.800. La víctima, un hombre de nacionalidad estadounidense, relató a las autoridades que conoció a Luciana y a su acompañante masculino en un boliche porteño y luego decidieron continuar la noche en su habitación.

 

Allí, tras consumir algunas bebidas que presumiblemente contenían un somnífero, el turista se quedó profundamente dormido. Al despertar cerca del mediodía, descubrió que sus acompañantes ya no estaban y que le faltaban objetos de valor fundamentales, como su pasaporte internacional y un reloj de uso personal.

 

El arresto generó un fuerte impacto mediático debido al perfil público de la acusada. La joven, oriunda de la provincia de Santa Cruz, saltó a la fama tras su polémica participación en la edición 2024 del exitoso reality show de Telefé.

 

Hoy, tanto ella como su cómplice se encuentran a disposición de la Justicia.

 

 

 

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