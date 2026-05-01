Inscripciones abiertas en la Facultad de Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias Económicas ha confirmado la apertura de un nuevo período de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, destinado a quienes deseen comenzar sus estudios universitarios en la segunda mitad del año. El proceso se realizará de manera virtual a través del sitio web oficial de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente y descargar el comprobante emitido por el sistema.

Tras finalizar esta etapa inicial, los alumnos recibirán por correo electrónico las credenciales de acceso al Campus Virtual de la unidad académica. En dicha plataforma, se encuentran disponibles las aulas de los Talleres de Socialización, Alfabetización y Nivelación Universitaria.

Estos espacios de formación son autoadministrados, lo que permite a cada ingresante recorrer los materiales y completar las actividades obligatorias a su propio ritmo. Desde la institución recordaron la importancia de revisar la carpeta de correo no deseado y permanecer atentos a los canales oficiales de comunicación para futuras actualizaciones sobre la cursada.

E.B.W.