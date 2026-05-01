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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel, capital del turismo deportivo

La ciudad se prepara para la 13° edición del Desafío Capri el próximo 16 de mayo. Con más de 900 preinscriptos de diferentes países, el evento cuenta con el respaldo del municipio de Esquel. 
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta, acompañado por los funcionarios Walter Torres y Hernán Maciel, mantuvo un encuentro con el organizador del Desafío Capri, Pablo Nahuelquir, para ultimar detalles de la competencia que tendrá lugar el próximo 16 de mayo. Durante la reunión, el municipio ratificó su apoyo institucional a este evento que busca consolidar a la ciudad como un referente del turismo deportivo y generar un impacto económico directo en los sectores hoteleros y gastronómicos.

 

Sobre el respaldo a la iniciativa, el intendente Taccetta manifestó que desde su gestión acompañan cada evento deportivo que fortalece el turismo y promueve la ciudad. "El Desafío Capri ya es una competencia consolidada que pone a Esquel en el calendario nacional e internacional del deporte", afirmó el mandatario municipal al destacar el movimiento económico que se genera para comerciantes y emprendedores locales.

 

Por su parte, Pablo Nahuelquir se mostró conforme con el diálogo mantenido con las autoridades y resaltó el nivel de convocatoria alcanzado para este año. "Es la 13° edición con más de 900 preinscriptos, que es un gran número. Estamos trabajando para que salga todo bien. Vienen corredores de 10 provincias, además de Chile, España y Paraguay, que participarán de esta nueva edición", concluyó el organizador.

 

 

 

 

 

 

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