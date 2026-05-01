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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Vuelve a sonar la radio de Las Plumas

La localidad recuperó su emisora comunitaria tras años de inactividad. El jefe comunal Sergio Bowman y la vecina Lidia Santos inauguraron el espacio que contó con el aporte técnico de Sergio González. 
Por Redacción Red43

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El estudio de la radio comunitaria de Las Plumas volvió a encender sus equipos después de un largo periodo de silencio, marcando un hito para la comunicación de la zona. En este primer encuentro frente al micrófono participaron el jefe comunal Sergio Bowman y Lidia Santos, reconocida vecina y consejera provincial de adultos mayores, quienes celebraron la posibilidad de contar nuevamente con un medio local para el pueblo.

 

 

 

La puesta en marcha fue posible gracias al compromiso de Sergio “Pipo” González, quien se desempeñó como operador y facilitó herramientas de su propiedad para garantizar la salida al aire. Durante la jornada, Bowman destacó la importancia de la gestión vecinal y el trabajo conjunto para rehabilitar la emisora. El jefe comunal se mostró entusiasmado por la respuesta de la comunidad y afirmó que "Cuando hay compromiso y ganas de hacer, las cosas salen", subrayando el esfuerzo de quienes colaboraron para que el proyecto sea hoy una realidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

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