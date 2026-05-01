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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Astrónomos detectan una galaxia oculta dentro de la Vía Láctea

Un equipo internacional de investigadores halló evidencias de una estructura galáctica desconocida que forma parte de nuestra propia galaxia tras analizar la composición química de estrellas específicas. 
Por Redacción Red43

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Un grupo de científicos logró identificar señales de una galaxia que habría sido "devorada" por la Vía Láctea en sus etapas iniciales de formación.

 

El descubrimiento se produjo luego de estudiar minuciosamente a 20 estrellas que presentan características químicas inusuales, diferentes al resto de sus vecinas. Según los expertos, estas estrellas serían los restos de un sistema externo que funcionó como un bloque de construcción fundamental en la evolución temprana de nuestro hogar galáctico.

 

La investigación, publicada recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, destaca que este hallazgo permite reconstruir el pasado violento y de constante crecimiento de la Vía Láctea.

 

Las señales detectadas en estas estrellas sugieren que provienen de un sistema distinto que se fusionó con la nuestra hace miles de millones de años, permaneciendo oculto a plena vista hasta ahora. Los autores del estudio indicaron que el futuro de la investigación astronómica será clave para terminar de mapear estos componentes externos que definieron la estructura actual del cosmos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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