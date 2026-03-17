Tras la sequía, el camino a La Hoya muestra desplazamientos de piedras por acumulación de lluvia

La llegada del otoño marca a la región con un gran descenso de temperaturas y el regreso de las precipitaciones, tras un largo verano de sequia.

La mella en el mantenimiento de caminos se hace visible en la subida al Cerro La Hoya, el cual amaneció con nieve en sus cumbres, pero también desplazamiento de piedras en sus laderas.

La jornada de nieve, lluvia y viento activa los recaudos en el tránsito, cuyo mayor impacto se notó en regiones centrales del país y marcando incluso nevadas fuertes en la ruta cercana a Bariloche.

En la región esquelense, la presencia de grandes rocas y la permeabilidad del ripio seco hace llamativo el movimiento de tierra a la hora de transitar caminos agrestes y altos.

Durante la jornada de hoy continuarán las lluvias y se esperan más hasta el sábado inclusive, por lo que se recomienda cuidado a los vecinos que, buscando una postal de nieve o la vuelta del agua, se pueden encuentrar con caminos y curvas peligrosas.

SL