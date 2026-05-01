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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Sigue abierta la convocatoria para la Distinción Franco-Argentina en Innovación

Se buscan proyectos científicos sobre transición energética y cuidado ambiental. Los ganadores recibirán premios en euros y estadías de investigación en centros de vanguardia en Francia. 
Por Redacción Red43

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El CONICET, junto al Institut Français d'Argentine y la empresa TotalEnergies Argentina, lanzó la convocatoria para la X Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026. El certamen, que permanecerá abierto hasta el 15 de mayo, busca premiar a científicos o grupos de investigación que desarrollen proyectos orientados a la transición energética, la calidad del aire y el tratamiento de plásticos.

 

El objetivo central de este reconocimiento es incentivar la transferencia de tecnología y conocimientos que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Según explicaron los organizadores, se valorarán especialmente aquellas iniciativas que presenten soluciones creativas y de vanguardia en áreas estratégicas como las energías renovables, el litio, el hidrógeno y el reciclado de materiales.

 

"Esta iniciativa destaca el valor de la cooperación internacional para promover proyectos innovadores que den respuesta a los desafíos actuales", expresó el presidente del CONICET, Daniel Salamone. Por su parte, Frédéric Depetris, director del Institut français d'Argentine, destacó que este premio es una herramienta clave para fortalecer los vínculos científicos entre ambos países, habiendo impulsado ya 18 proyectos desde su creación.

 

Sergio Mengoni, Director General de Total Austral, también se refirió a la importancia de la articulación público-privada: "Creemos en la innovación como motor de transformación y en su aporte fundamental para avanzar en una transición energética sustentable y necesaria".

 

La distinción se divide en dos categorías. La categoría Senior ofrece un premio de 12.000 euros más un subsidio para una estadía de investigación en Francia. En tanto, la categoría Junior, destinada a jóvenes investigadores en formación, otorga 3.000 euros y el correspondiente subsidio para trabajar en laboratorios o universidades francesas.

 

Los interesados deben ser mayores de 18 años y pertenecer a universidades, centros de investigación o empresas de base tecnológica radicadas en el país. La postulación se realiza de forma digital a través del sistema SIGEVA del CONICET. Las consultas pueden enviarse por correo electrónico a distincion-francoargentina@conicet.gov.ar hasta el cierre de la convocatoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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