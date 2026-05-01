Guadalupe Lobos, Martina Suárez y Sofía Balercia también clasificaron a las semifinales del Nacional de Escalada

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Control del cuerpo, respiración profunda, elongación de sus músculos, además de la capacidad física y sumado a ello el talento. Todo esto se necesita para participar en un torneo de escalada al más alto nivel y esto mismo está ocurriendo en el Club Andino Esquel con la realización del Torneo Nacional Modalidad Boulder para las categorías U17 y U19.

Más de 80 competidores se acercaron hasta la zona para dar vida a este encuentro, que tiene como clasificados a las semifinales de mañana a Guadalupe Lobos, Martina Suarez y Sofía Balercia, integrantes del Club Andino Esquel, quienes están en la categoría U17.

De las tres, quien logró mejor registro ha sido Guadalupe Lobos, quien alcanzó un puntaje de 68,9. Además, Guadalupe fue la única que pudo lograr dos TOP.

Claro que para destacar tanto Martina Suárez como Sofía Balercia lograron en el Boulder 2 puntaje ideal llegando a TOP con 25 puntos.

Las tres deportistas de Esquel lograron pasar a la etapa de semifinales, logrando de manera consecutiva los puestos 14 (Guadalupe), 15 (Martina) y 16 (Sofía). Claro que el nivel de competencia en esta categoría es por demás increíble, señalando que el tercer puesto fue para Lucía Baldini, quien integró el equipo chubutense en los Juegos de la Integración Patagónica.

La primera entre las mujeres ha sido Martina Gozmaro Guzmán, AEBA (Asociación de Escalada de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires), quien hizo un puntaje de 124,9; cinco décimas por delante de Almendra Castrillo de CACH (Centro Andino El Chaltén, de Santa Cruz) en tanto la chubutense Lucía Baldini (de Puerto Madryn, aunque integrante del Club Andino Esquel) terminó tercera con 109,4.

Recordemos que también lograron clasificar en la categoría U19 Felipe Roberts y Bautista Hernández Díaz.

El Torneo Nacional de Escalada Deportiva, modalidad Boulder, está organizado por el Club Andino Esquel y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Esquel, de la Agencia Chubut Deportes y de varios comercios que apoyan esta iniciativa deportiva.