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01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Encuentro de Identificación de Hongos Silvestres: el CIEFAP presente

Investigadoras del CIEFAP participarán del IV Encuentro de Identificación de Hongos Silvestres en Claromecó, donde disertarán sobre el origen, la distribución y el estudio científico de especies. 
Por Redacción Red43

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Del 1 al 3 de mayo se desarrollará en la localidad bonaerense de Claromecó el IV Encuentro de Identificación de Hongos Silvestres, una propuesta abierta al público que reunirá actividades de divulgación, recorridas interpretativas y talleres vinculados al reino fungi. En ese marco, el CIEFAP tendrá una participación destacada a través de investigadoras del área de Fitopatología y Microbiología Aplicada, quienes brindarán la charla titulada ¿Cómo llegaron? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacemos con ellos? Historias científicas de hongos silvestres.

 

La actividad estará a cargo de las doctoras Carolina Barroetaveña y Belén Pildain. Durante su presentación, las especialistas compartirán conocimientos fundamentales vinculados al origen, la introducción, la distribución y el estudio científico de distintas especies de hongos silvestres presentes en la región. Esta presencia institucional en el encuentro fortalece las acciones de divulgación científica y transferencia de conocimientos, logrando acercar las investigaciones desarrolladas por el organismo a nuevos públicos y territorios.

 

Claromecó será la sede de una nueva edición de esta iniciativa que busca promover de manera integral el conocimiento sobre la diversidad fúngica y su estrecho vínculo con el ambiente, la producción y la sociedad en su conjunto. De esta manera, el CIEFAP continúa integrándose en espacios de intercambio científico y social fuera de su zona de influencia directa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

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