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RED43 sociedad Olivia ConesaEsquelATLETISMO
01 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Olivia Conesa: dos medallas de plata y recepción oficial

La atleta del Club Independiente regresó de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá y fue reconocida por el intendente Matías Taccetta tras su gran desempeño. 
Por Redacción Red43

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La delegación municipal encabezada por Matías Taccetta, junto a referentes de Deportes de la ciudad y la provincia, dio la bienvenida a la joven de 16 años que se consagró subcampeona en los 100 y 200 metros llanos. Olivia Conesa, acompañada por su entrenadora Adriana Garzón, compartió los detalles de lo que fue su paso por la competencia internacional y el camino de entrenamiento que la llevó a lo más alto del atletismo juvenil argentino.

 

Durante la charla, las autoridades destacaron el impacto de sus logros para el deporte local y se comprometieron a mantener el apoyo institucional para las próximas competencias que depara su carrera profesional.

 

“Olivia es un verdadero orgullo para Esquel y para toda la provincia. Su talento, esfuerzo y compromiso son un ejemplo para muchos jóvenes deportistas. Nos representa de la mejor manera en cada competencia y demuestra que con dedicación se pueden alcanzar grandes objetivos”, manifestó el intendente Taccetta.

 

Por último, el mandatario municipal remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de los deportistas de la ciudad. “Queremos agradecerle por llevar tan alto el nombre de nuestra ciudad y de Chubut. Desde el municipio vamos a seguir acompañándola en su crecimiento deportivo, porque creemos en nuestros talentos y en la importancia de respaldarlos para que puedan seguir cumpliendo sus sueños”, señaló el jefe comunal.

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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