Llegaron de la escuela y se encontraron con la peor escena: “¡Mi mamá está muerta…!”

Una escena estremecedora sacudió a la ciudad de Salta en las últimas horas, cuando dos menores de 12 y 14 años encontraron a su madre asesinada dentro de su casa y, a pocos metros, el cuerpo sin vida de la pareja de la mujer.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la zona sur de la capital salteña, en inmediaciones de Parque La Vega. Todo se descubrió cerca de las 13:45, cuando los hijos de la víctima, de 41 años, regresaron del colegio y se encontraron con una escena que los marcará de por vida.

De acuerdo a los primeros testimonios, uno de los chicos salió corriendo desesperado hacia la calle pidiendo ayuda, mientras gritaba que su madre estaba muerta y señalaba a la pareja de la mujer, un hombre de 51 años, como el responsable. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes acudieron de inmediato para asistirlos. “Mi mamá está muerta… Beto la mató”, se habría escuchado.

En medio de la desesperación, ambos menores fueron contenidos por personas del barrio, aunque el impacto emocional fue tal que terminaron desplomándose en una canchita cercana, en estado de shock. Minutos después, algunos adultos ingresaron a la vivienda y confirmaron lo que ya se temía: dentro del domicilio yacían los cuerpos sin vida de la mujer y su pareja.

Según trascendió, la víctima presentaba signos de violencia compatibles con asfixia, mientras que el hombre fue hallado ahorcado a escasa distancia, lo que refuerza la principal hipótesis que manejan los investigadores.

La situación derivó en momentos de gran tensión en el lugar, ya que familiares y allegados de la mujer intentaron ingresar a la vivienda tras conocer lo ocurrido. Ante esto, efectivos policiales debieron intervenir para preservar la escena y garantizar el trabajo de los peritos.

Poco después arribaron patrullas policiales, personal del SAMEC y equipos especializados, que constataron que ambas personas ya se encontraban sin vida. De inmediato, la casa fue cercada para dar inicio a las tareas periciales correspondientes.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación. En el lugar trabajaron también el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la Unidad de Investigación UGAP, que comenzaron a relevar pruebas y testimonios clave para reconstruir lo sucedido.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizarán las autopsias que permitirán determinar con precisión las causas de muerte y aportar datos fundamentales para esclarecer la mecánica del hecho.

Si bien aún no hay una confirmación oficial, la principal línea investigativa apunta a un femicidio seguido de suicidio, una hipótesis que se apoya tanto en la disposición de los cuerpos como en los indicios recolectados en la escena.