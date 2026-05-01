Registro Civil móvil en Comodoro

El Ministerio de Gobierno del Chubut confirmó el cronograma de la Unidad Móvil del Registro Civil para el mes de mayo, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites de documentación en distintos puntos de la provincia. Las jornadas permitirán a los vecinos gestionar tanto el DNI como el pasaporte sin necesidad de movilizarse a las oficinas centrales.

En Comodoro Rivadavia, la atención se iniciará el 8 de mayo en la Unión Vecinal Presidente Ortiz, en Kilómetro 5, atendiendo de 10 a 18 horas. El recorrido seguirá el 9 de mayo en la Unión Vecinal Pueyrredón y concluirá el 10 de mayo en la Vecinal del barrio Malvinas. Para estas fechas en la ciudad petrolera, es obligatorio solicitar un turno previo a través del asistente virtual DINO enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466.

Posteriormente, el operativo se trasladará hacia el interior provincial. El 15 de mayo la unidad estará en el Juzgado de Paz de Gastre, el 16 de mayo brindará servicios en la Comuna Rural de Lagunita Salada y el 17 de mayo finalizará la recorrida en el Juzgado de Paz de Gan Gan. En estas tres localidades, la atención se mantendrá en el horario de 10 a 18 y se realizará por orden de llegada, sin necesidad de turno previo.

E.B.W.