Homicidio de Gutiérrez en Corcovado: comenzó el juicio

Con una frase contundente que busca marcar el destino del debate, el fiscal Fidel González presentó su caso al jurado popular: “Ocho puñaladas no son defensa. Son un ataque mortal”. Emanuel Sebastián Rojas enfrenta una acusación por homicidio simple. La Fiscalía y la querella particular sostienen que actuó sin justificación. La defensa particular procurará convencer al jurado de que Rojas mató en legítima defensa.

Según el relato cronológico de la fiscalía, los hechos comenzaron el mediodía del 3 de septiembre de 2024 en una vivienda de Corcovado. Lo que empezó como una reunión social con música y alcohol, transcurrió con normalidad hasta cerca de las 22:00 horas.

El fiscal sostuvo que fue el acusado, Emanuel Rojas, quien quebró la paz de la noche. Al sentir aparentemente que se burlaban de él, Rojas apagó la música de su celular, enfrentó a Oscar Adolfo Gutiérrez, de 45 años, y lo desafió de forma prepotente: “¿Qué problema tenés conmigo?”.

De acuerdo a la acusación, Rojas no solo provocó el inicio de la pelea a golpes de puño, sino que lo hizo sabiendo que llevaba un cuchillo de 25 centímetros oculto en su ropa.

La desigualdad del enfrentamiento

Uno de los puntos clave expuestos por el fiscal González fue la vulnerabilidad de la víctima frente a la lucidez del victimario. La fiscalía prometió probar mediante peritos bioquímicos que:

Gutiérrez ("El Mono"): Estaba "muy borracho", con casi 2 gramos de alcohol en sangre, y se encontraba desarmado.

Rojas: Estaba "lúcido" y contaba con la ventaja de su juventud y el arma blanca que portaba.

La acusación enfatiza que, durante el forcejeo, Rojas extrajo el cuchillo y atacó a Gutiérrez en al menos ocho oportunidades. Cinco de esas puñaladas impactaron en el pecho, una zona vital, atravesando el pulmón y el corazón de la víctima, quien murió en pocos minutos.

El cuestionamiento a la "Legítima Defensa"

Para la fiscalía, la estrategia de la defensa de alegar que Rojas se defendió carece de sustento legal. El fiscal explicó al jurado que la legítima defensa requiere que se cumplan condiciones que aquí no existieron:

No hubo agresión previa por parte de Gutiérrez.

No hubo proporcionalidad: Rojas usó un arma contra un hombre desarmado y ebrio.

Hubo provocación: Fue el propio Rojas quien inició la disputa.

"Quien se defiende intenta detener el peligro, no lo genera", señaló González, subrayando que, tras el ataque, el acusado huyó en lugar de pedir auxilio o colaborar con la policía, conducta que no coincide con quien actúa en defensa propia.

El camino del juicio

Durante las próximas jornadas, el jurado escuchará a testigos presenciales y peritos. El médico forense Vanegas detallará la gravedad de las heridas, mientras que la licenciada en criminalística Giménez reconstruirá la dinámica de la pelea en el lugar del hecho.

El juicio busca justicia para Oscar Gutiérrez, un jornalero y padre de tres hijos que, según la Fiscalía, "hoy no puede estar aquí para contar lo que pasó, pero su cuerpo sí lo hará a través de las pruebas".

En la vereda opuesta, la defensa procurará cargar la responsabilidad en el fallecido.

R.G.