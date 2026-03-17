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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Deporte y soberanía: Se viene la 10° edición de la Media Maratón "Héroes de Malvinas"

La emblemática carrera que une Esquel y Trevelin cumple una década de vigencia. Con recorridos de 21K y 7K, la competencia busca mantener viva la memoria de los excombatientes.
Por Redacción Red43

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El calendario deportivo y social de la cordillera se prepara para uno de sus eventos más significativos. La Media Maratón "Héroes de Malvinas" llega a su décima edición, consolidándose no solo como un desafío atlético de alto nivel, sino como un pilar del respeto y el recuerdo activo por nuestros héroes.

 

Dos distancias, una misma meta

 

La edición 2026 ofrece dos modalidades para que tanto atletas profesionales como aficionados puedan ser parte del homenaje:

 

21K (Media Maratón): El desafío principal largará desde el Autódromo de Esquel, atravesando los imponentes paisajes de la ruta hasta la llegada en el Monumento de Malvinas en Trevelin.

 

7K (Prueba Aeróbica): Una distancia participativa que iniciará en el Mirador de Trevelin, compartiendo el emotivo cierre en el Monumento.

 

Inscripciones y beneficios

 

El proceso de anotación es estrictamente digital a través del sitio Cronometraje Instantáneo. Los valores establecidos son:

 

21K: $30.000.

 

7K: $20.000.

 

Plus: Los primeros 200 inscriptos recibirán la camiseta oficial de la 10° edición. El pago se realiza únicamente vía transferencia bancaria.

 

Requisitos y Cronograma

 

La organización enfatizó que, por razones de seguridad, es obligatorio presentar el certificado médico y el deslinde de responsabilidad al momento de la acreditación.

 

Entrega de Kits: Sábado 11 de abril, de 16:00 a 20:00 hs, en el Centro Cultural Melipal (Esquel).

 

Día de la Carrera (Domingo 12): La largada será puntualmente a las 10:00 hs.

 

Premiación: A partir de las 13:00 hs, con entrega de premios en efectivo y menciones especiales para los destacados de cada categoría.

 

Desde la organización recordaron que no se aceptarán inscripciones fuera de término ni se harán excepciones con la documentación médica, buscando garantizar la transparencia y el cuidado de todos los atletas en este homenaje permanente que recorre nuestras rutas.


 

 





M.G

 

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