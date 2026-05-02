Sábado con nubosidad y temperaturas bajo cero en la ciudad

Para la jornada de este sábado se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará apenas los 7°C, mientras que la mínima se ubicará en los -4°C, lo que obligará a mantener los recaudos frente al frío intenso.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 10% de nevadas aisladas durante el día y un 20% de lluvias hacia la noche. El viento será leve, con ráfagas de 2 mph provenientes del noreste, y la humedad se mantendrá en torno al 71%. Se recomienda precaución al transitar ante la posible formación de hielo debido a las bajas temperaturas nocturnas.