¿Por qué habrá contribuyentes recibiendo un reintegro de Ganancias en mayo?

El calendario fiscal del Impuesto a las Ganancias marca un momento clave entre fines de abril y principios de mayo con la realización de la liquidación anual. Este procedimiento técnico explica por qué miles de contribuyentes verán un saldo a favor en sus cuentas durante el mes de mayo. No se trata de un beneficio extraordinario, sino de un mecanismo habitual que corrige las diferencias entre las retenciones mensuales efectuadas por los empleadores y el monto definitivo que corresponde pagar por el período fiscal completo.

Uno de los factores determinantes para estos reintegros es la actualización periódica de las escalas y deducciones. Al ser un impuesto de carácter anual, el cálculo final debe considerar los ingresos y gastos de todo el año. Cuando las retenciones mensuales superan el monto resultante del recálculo anual con las tablas vigentes al cierre del ejercicio, el excedente debe ser devuelto al trabajador.

Las deducciones informadas por los contribuyentes a través del formulario SIRADIG también juegan un rol fundamental. Gastos por cargas de familia, servicios médicos o alquileres, entre otros conceptos, pueden reducir la base imponible. Si estos datos se cargaron correctamente antes de la fecha límite del 31 de marzo, el impacto se refleja directamente en la liquidación que los empleadores confeccionan por estos días.

En la práctica, si el ajuste arroja un saldo a favor del empleado, el importe aparecerá como un concepto adicional en el recibo de sueldo de mayo. Por el contrario, si las retenciones fueron insuficientes, se realizará el descuento correspondiente. Este ajuste se efectúa en el primer pago posterior a la liquidación y, en caso de que el monto no pueda cubrirse en un solo mes, la normativa permite que se complete en los períodos siguientes. Aquellos trabajadores que no hayan informado sus deducciones a tiempo deberán realizar un trámite más extenso ante el organismo recaudador para recuperar los saldos excedentes.

E.B.W.