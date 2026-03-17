Los Dragones se presentan este domingo en el Club Coronel Fontana de Trevelin

El Club Coronel Fontana será el escenario de una jornada musical el próximo domingo 22 de marzo con la presentación de Los Dragones. El espectáculo se enmarca en una propuesta de la productora Granero Club para acercar referentes del género a la región cordillerana.

La productora El Granero Club está a cargo de la organización integral del evento que tendrá como figura central a la banda Los Dragones. La propuesta para la jornada incluye una ambientación musical previa y durante los intervalos que será coordinada por distintos DJs invitados. Asimismo, dentro del predio del club se instalará un patio gastronómico con oferta de comidas y bebidas para los asistentes.

Desde la organización informaron que el club cuenta con capacidad limitada, por lo que se habilitó la venta de entradas anticipadas para garantizar el ingreso. El valor de las mismas es de $15.000 y pueden adquirirse a través del enlace oficial disponible en las redes sociales de la productora.





M.G

