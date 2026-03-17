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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Los Dragones se presentan este domingo en el Club Coronel Fontana de Trevelin

La banda de cumbia brindará un show en vivo el próximo 22 de marzo. El evento, organizado por la productora El Granero Club, contará con DJs invitados y patio gastronómico.
Por Redacción Red43

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El Club Coronel Fontana será el escenario de una jornada musical el próximo domingo 22 de marzo con la presentación de Los Dragones. El espectáculo se enmarca en una propuesta de la productora Granero Club para acercar referentes del género a la región cordillerana.

 

La productora El Granero Club está a cargo de la organización integral del evento que tendrá como figura central a la banda Los Dragones. La propuesta para la jornada incluye una ambientación musical previa y durante los intervalos que será coordinada por distintos DJs invitados. Asimismo, dentro del predio del club se instalará un patio gastronómico con oferta de comidas y bebidas para los asistentes.

 

Desde la organización informaron que el club cuenta con capacidad limitada, por lo que se habilitó la venta de entradas anticipadas para garantizar el ingreso. El valor de las mismas es de $15.000 y pueden adquirirse a través del enlace oficial disponible en las redes sociales de la productora.

 

 

 

 

 

 

M.G
 

 

 

 

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