Bicicleteada y caminata solidaria en Trevelin

Con una importante participación de familias y atletas, se llevó a cabo este sábado en Trevelin la Bicicleteada y Caminata Solidaria organizada por la Asociación Civil Amigos del Ciclismo Trevelin MTB. La propuesta combinó actividad física y conciencia comunitaria, permitiendo a los presentes recorrer varios de los paisajes más emblemáticos de la zona.

Los ciclistas realizaron el trayecto hacia Aldea Escolar y la Presa Hidroeléctrica Futaleufú, mientras que quienes optaron por la caminata disfrutaron de un circuito alrededor de los puentes del Río Percy. Esta propuesta deportiva tuvo además el claro objetivo de promover la próxima edición de la tradicional carrera Unión de los Parajes, un evento sumamente representativo de la región que se realizará el próximo año.

"Queremos destacar el acompañamiento de la comunidad y agradecer a todos los vecinos y deportistas que participaron de esta iniciativa solidaria", señalaron desde la organización respecto al evento. Los referentes del ciclismo local valoraron la voluntad de la gente al colaborar con alimentos no perecederos, en lo que describieron como "una jornada marcada por el compañerismo, la actividad física y el disfrute del extraordinario paisaje cordillerano, con sus montañas y cumbres nevadas como marco natural".

Finalmente, desde la Asociación expresaron su total satisfacción por la excelente respuesta obtenida y renovaron la invitación para seguir acompañando las propuestas que se desarrollarán en el futuro, apuntando a continuar fortaleciendo los valores del deporte y la integración comunitaria.

EBW