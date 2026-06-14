Un gol de arco a arco, la cancha de Fontana tendrá su iluminación artificial

El secreto de todo es la gestión. Es tomarse la molestia de escribir notas, dar a conocer las necesidades y ser perseverante.

Claro que, en tiempo de crisis, cada nota o pedido que uno realiza tiene que estar sumamente justificado.

Y esto ocurrió (y ocurre generalmente) con Fontana de Trevelin.

Este 2026 será sin dudas, para la institución rojinegra, un año bisagra. Participará en el Torneo Regional Federal, prácticamente tiene los nuevos vestuarios terminados y ahora con la gran novedad que el Estadio “El Jardín” contará con el sistema lumínico.

Un gol de media cancha, o mejor dicho un gol de arco a arco.

En poco tiempo, en la cancha de Fontana, emergerán seis torres que le dará más vida a esta institución que cumplirá a fines de septiembre 84 años de vida.

“Tuvimos una reunión aquí en Trevelin con la gente de Chubut Deportes, donde Milton Reyes nos acercó la resolución donde estaba aprobado el proyecto y aprobado el monto que, en tramos, desembolsará Chubut Deportes para costear el sistema lumínico”, lo destacó a este medio César Muñoz presidente de Fontana de Trevelin.

“En realidad nosotros ya lo veníamos pensando hace años, hace uno o dos años, aunque lo veíamos un poco lejos, como también veíamos lejos la idea de poder avanzar con la obra en la cancha, que son los vestuarios”, remarcó además.

“Acercamos un proyecto donde solicitábamos más que nada una colaboración para poder avanzar con el sistema lumínico y últimamente tuvimos el contacto a principios de año con un propietario de un comercio acá en Trevelin, que es Pablo Durán, ya que él tiene un comercio que se dedica a la venta de productos eléctricos y es representante en la zona de Bael, que es una empresa grande que hace justamente estos sistemas de iluminación”.

El proyecto contempla toda la adquisición de los equipos de iluminación, que son seis torres de iluminación, cuatro en cada una de las esquinas y dos en el medio, donde cada una va a tener diez equipos LED de última generación, más el cableado y todo el sistema de protecciones que se deben colocar.

“Eso está todo incluido dentro del presupuesto, igual que las torres, tiene un costo aproximado a los 46 millones de pesos”.

Esta obra estará financiada por Chubut Deportes, a través del “Plan Galina”, programa que fuera presentada días atrás por el Gobernador Ignacio Torres.

El desembolso será en tramos. El primer tramo será de 16 millones, que es para la compra de todo lo que es el sistema de iluminación, con los cables y los demás componentes y después habrá tres desembolsos de 10 millones cada uno, para justamente costear lo que son la confección de las torres y el montado de eso en el lugar.

“Nosotros lo único que tenemos que hacer son las bases de hormigón, justamente para que en ese sector estén apostadas las torres de iluminación”.

Ante la consulta de cuánto tiempo demandará esa obra, Cesar Muñoz destacó que “lo he charlado con Pablo Durán, quien es el propietario de Almak Materiales Eléctricos y representante zonal de BAEL, que son los representantes de los equipos, ellos estiman que después de comprar el material y la confección de las torres, llevará un plazo de unos 20 o 30 días, así que un mes, y después es montarla en el lugar.

La idea nuestra, que también nos han dicho de la gente de la empresa, es que en unos dos o tres meses la obra ya debería estar terminada”

Recordemos que Fontana de Trevelin cumplirá el próximo 26 de septiembre 84 años de vida, “calculamos que vamos a llegar justo a esa fecha con el sistema lumínico y con la obra del vestuario también”.