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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: El exfutbolista Omar Catalán brindará una charla sobre deporte y superación

El histórico exjugador de Racing Club se presentará este jueves 19 de marzo en el Salón Central. Bajo el título "Fútbol e historia de vida", el encuentro busca compartir vivencias de su carrera profesional y reflexiones personales.
Por Redacción Red43

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El Salón Central de Trevelin será el escenario de una jornada que combina la pasión por el deporte con testimonios de vida. Este jueves 19 de marzo, a partir de las 19:30 hs, el exfutbolista Omar Catalán encabezará una charla abierta al público donde repasará su trayectoria y los valores que marcaron su camino dentro y fuera de la cancha.

 

Omar Catalán llega a la localidad para ofrecer un relato que trasciende lo estrictamente deportivo, enfocándose en la superación personal y las experiencias cosechadas a lo largo de su carrera profesional.

 

La propuesta, titulada "Fútbol e historia de vida", está planteada como un espacio de encuentro comunitario. El objetivo de la charla es inspirar a los asistentes a través de las vivencias de un protagonista del fútbol nacional, rescatando las lecciones aprendidas en los contextos de alta competencia y los desafíos personales.

 

El evento cuenta con la invitación de la Iglesia Cristiana Ebenezer, institución que promueve este espacio de reflexión. Asimismo, la jornada cuenta con el apoyo institucional de la Municipalidad de Trevelin, a través de su Secretaría de Deportes, reafirmando el interés por acercar figuras del deporte profesional a la comunidad local.

 

La entrada es abierta para todos los vecinos, deportistas y aficionados que deseen participar de este intercambio con uno de los referentes históricos de la "Academia".

 

 



M.G

 

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