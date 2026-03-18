Legislatura: Dictamen favorable para proyectos culturales y de género

En la antesala de una nueva sesión legislativa, la Comisión de Legislación General analizó y dio luz verde a tres iniciativas que buscan reconocer producciones artísticas y actividades de concientización histórica en la provincia.

Iniciativas con dictamen favorable

Los proyectos que contaron con el acompañamiento de los legisladores de la comisión son:

“Palabras como Golpes”: Se trata del Proyecto de Resolución N° 6/26, impulsado por la diputada Vanesa Abril (Arriba Chubut). La iniciativa busca declarar de interés legislativo, social, cultural y por la Igualdad de Género a esta obra teatral.

“La canción de Todos”: Bajo el Proyecto de Resolución N° 13/26, presentado por el diputado Sixto Bermejo (Despierta Chubut), se propone declarar de interés cultural, educativo y social a esta obra colectiva.

“Malvinizando Chubut”: Finalmente, el Proyecto de Declaración N° 4/26, de autoría del diputado Fabián Gandón (Despierta Chubut), propone declarar de interés legislativo las actividades desarrolladas en el marco de este evento orientado a la memoria y soberanía.

Próxima sesión

Tras obtener el dictamen positivo en comisión, los proyectos quedaron en condiciones de ser tratados por el pleno de la Legislatura en la sesión ordinaria de este jueves 19 de marzo, que iniciará a las 11:00 hs.









M.G