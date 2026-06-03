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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Clima en Esquel: miércoles inestable con lluvias aisladas y ráfagas de viento fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada que comenzará con precipitaciones y vientos de hasta 59 km/h.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Esquel vivirá una jornada de miércoles marcada por las condiciones cambiantes, el viento persistente y un mejoramiento gradual hacia el final del día.

 

Inestabilidad en las primeras horas

 

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la región registrará la presencia de lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 6°C y los 10°C en esta franja horaria.

 

El principal factor a tener en cuenta al salir de casa serán las ráfagas de viento, las cuales alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h provenientes de los sectores norte y oeste.

 

Mejoras hacia la tarde

 

A partir de la tarde, las probabilidades de lluvias caerán al 0% y el cielo se presentará parcialmente nublado. En este momento del día se registrará la temperatura máxima estimada en 12°C. Los vientos se mantendrán constantes con velocidades de entre 32 y 41 km/h, aunque cesarán las ráfagas intensas de la mañana.

 

Cierre del día

 

Para la noche, el termómetro descenderá hasta los 7°C bajo un cielo algo nublado. El viento rotará hacia el sector sudoeste disminuyendo notablemente su intensidad, con marcas estimadas entre los 13 y 22 km/h, cerrando una jornada mucho más calma en la ciudad.

 

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