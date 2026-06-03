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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Natalicio de Manuel Belgrano: el abogado y periodista que se convirtió en héroe nacional

A 256 años del nacimiento del prócer, repasamos la vida de un hombre que lo dio todo por la construcción nacional. Su ejemplo de rectitud y vocación de servicio continúa vigente como un faro ético para nuestro país.
Por Redacción Red43

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Cada 3 de junio la historia argentina se detiene para conmemorar el natalicio de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nacido en Buenos Aires en 1770. Protagonista fundamental en el largo proceso hacia la independencia de nuestro país, su figura trasciende el ámbito militar y se consolida como una de las mentes más brillantes de la construcción nacional.

 

Belgrano se destacó como abogado, economista, periodista, político y militar, orientando cada una de estas facetas hacia un único objetivo: la consolidación de una nación libre y el progreso integral de su pueblo.

 

El pensamiento de un visionario

 

Mucho antes de verse obligado a empuñar las armas por la causa patriótica, Manuel Belgrano canalizó su energía en el desarrollo civil de las colonias. Fue un ferviente impulsor de la educación pública, el fomento de la industria, el comercio y el desarrollo productivo. Para él, el conocimiento y el trabajo eran las únicas herramientas capaces de transformar la realidad y garantizar el crecimiento sostenido de la sociedad.

 

Legado militar y símbolo de unión

 

En el campo de batalla, su participación al mando del histórico Ejército del Norte resultó decisiva para contener el avance realista. Sin embargo, su marca más profunda en la identidad nacional la grabó el 27 de febrero de 1812, cuando a orillas del río Paraná creó la Bandera Nacional, el máximo símbolo de soberanía e unión que hoy nos representa.

 

Reconocido a lo largo de los siglos por su honestidad inquebrantable, su profundo compromiso patriótico y su vocación de servicio, Manuel Belgrano se mantiene como un faro ético y una referencia de los valores que forjaron la identidad de la República Argentina. En un nuevo aniversario de su nacimiento, su legado sigue invitando a la reflexión comunitaria.

 

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