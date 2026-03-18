Miércoles inestable: Lluvias aisladas y fuertes vientos en la zona cordillerana

De acuerdo con el pronóstico extendido para este miércoles 18 de marzo, la ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas variables con un marcado aumento en la intensidad del viento y probabilidad de lluvias hacia la segunda mitad del día.

El comportamiento del tiempo se dividirá de la siguiente manera a lo largo de la jornada:

Mañana: Será el periodo con mayor actividad eólica. Se esperan vientos constantes de entre 32 y 41 km/h provenientes del noroeste, con ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h. El cielo permanecerá nublado y la temperatura rondará los 9°C.

Tarde: La temperatura alcanzará su punto máximo de 14°C. Para este bloque horario se estiman lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento disminuirá levemente su intensidad, situándose entre los 23 y 31 km/h.

Noche: Las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá a los 11°C y las ráfagas se mantendrán en el orden de los 51 a 59 km/h.

Recomendaciones

Ante el pronóstico de ráfagas superiores a los 70 km/h durante la mañana, se recomienda a la población asegurar elementos que puedan ser volados por el viento, evitar transitar por zonas con arbolado añoso y circular con precaución en rutas ante la posible reducción de visibilidad por polvo o lluvia.





M.G