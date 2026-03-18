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Por Redacción Red43

Miércoles inestable: Lluvias aisladas y fuertes vientos en la zona cordillerana

El Servicio Meteorológico anticipa ráfagas de viento predominantes del noroeste y una temperatura máxima de 14°C. Las lluvias aisladas llegarán durante la tarde con una probabilidad del 40%.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con el pronóstico extendido para este miércoles 18 de marzo, la ciudad de Esquel presentará condiciones climáticas variables con un marcado aumento en la intensidad del viento y probabilidad de lluvias hacia la segunda mitad del día.

 

El comportamiento del tiempo se dividirá de la siguiente manera a lo largo de la jornada:

 

Mañana: Será el periodo con mayor actividad eólica. Se esperan vientos constantes de entre 32 y 41 km/h provenientes del noroeste, con ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h. El cielo permanecerá nublado y la temperatura rondará los 9°C.

 

Tarde: La temperatura alcanzará su punto máximo de 14°C. Para este bloque horario se estiman lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento disminuirá levemente su intensidad, situándose entre los 23 y 31 km/h.

 

Noche: Las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá a los 11°C y las ráfagas se mantendrán en el orden de los 51 a 59 km/h.

 

Recomendaciones

 

Ante el pronóstico de ráfagas superiores a los 70 km/h durante la mañana, se recomienda a la población asegurar elementos que puedan ser volados por el viento, evitar transitar por zonas con arbolado añoso y circular con precaución en rutas ante la posible reducción de visibilidad por polvo o lluvia.


M.G

 

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