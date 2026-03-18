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Por Redacción Red43

Corte de agua en Esquel por reparación de una cañería troncal

El servicio se interrumpirá durante seis horas en barrio Sargento Cabral y habrá baja presión en la zona céntrica por trabajos sobre Av. Ameghino.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este miércoles 18 de marzo se realizará un corte programado de agua potable debido a la rotura de una cañería troncal.

 

Los trabajos de reparación se llevarán adelante sobre Avenida Ameghino, en el tramo comprendido entre las calles Volta y Alberdi, y comenzarán a partir de las 6:00 horas.

 

Según se indicó, el corte tendrá una duración estimada de seis horas y afectará de manera total al barrio Sargento Cabral. Además, se registrará baja presión en la zona céntrica, específicamente en el sector comprendido entre Brown y Avenida Fontana, y entre Avenida Ameghino y la Costanera.

 

Desde la cooperativa recordaron que los usuarios que cuentan con tanque de reserva, tal como lo establece la ordenanza municipal, no deberían verse afectados por la interrupción del servicio.

 

Finalmente, se solicitó a la comunidad hacer un uso responsable del recurso mientras se desarrollan las tareas de reparación.

 

 

 

R.G.

 

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