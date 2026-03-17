Esquel proyecta su primer Parque Urbano: Así será el "Medardo Morelli"

La ciudad se prepara para dar un salto cualitativo en su fisonomía pública con la creación del Parque Lineal "Medardo Morelli". El proyecto, presentado por la Subsecretaría de Espacios Verdes a cargo de Carolina Lemir, propone intervenir 500 metros de la ribera del Arroyo Esquel, en la intersección con la Avenida Irigoyen (borde del barrio Pioneros y cercanías del barrio Luque).

La iniciativa surge de una necesidad detectada: Esquel tiene plazas para el encuentro cotidiano, pero carece de un parque urbano. “Los parques están pensados para que la gente pase el día entero. Implican que personas de otros barrios, o incluso de otras ciudades, se trasladen específicamente para disfrutar de una agenda de actividades diversa”, explicó Lemir.

A diferencia de una plaza, el "Medardo Morelli" ofrecerá amplias superficies que propicien actividades como pilates, tela, juegos de pelota o simplemente tomar sol, con un diseño que invita a la permanencia.

El recorrido: Cinco sectores temáticos e inclusivos

Inspirado en el aprendizaje que dejó la Plaza del Cielo, el diseño prioriza la madera, los materiales naturales y la inclusión total. El sector recreativo se divide en estaciones que celebran la biodiversidad local:

Sector de las Aves: Con una escultura de la Loica y cajas-nido para fomentar la edificación de aves nativas. Sector de las Flores: Protagonizado por la Mutisia, con juegos de trepa y espacios para la primera infancia. Sector de los Insectos: Representado por el Mangangá (abejorro nativo), contará con hamacas nido, un elemento clave para la integración de niños con discapacidades motrices. Sector de los Mamíferos: El área "estrella" que contará con un gran mangrullo central de madera. Sector de Anfibios y Reptiles: Un espacio a ras del suelo diseñado para que los más pequeños jueguen con elementos naturales como arena, piedras y palitos.

En el extremo opuesto al área de juegos, se ubicará un polo deportivo con canchas y equipamiento específico, garantizando que el flujo de gente recorra todo el parque.

Además, el proyecto contempla un fuerte componente ecológico: se trabajará en la depuración del agua del arroyo mediante filtros de vegetación costera y se instalará luminaria solar, reforzando la identidad sustentable de Esquel.

Plazos y ejecución por etapas

La obra se realizará de forma progresiva:

Antes del invierno: Se iniciarán los movimientos de suelo y la limpieza profunda de la costa.

Primavera: Se proyecta la instalación de los primeros sectores de juegos.

Financiamiento: Será mayoritariamente con recursos municipales, con gestiones iniciadas ante Provincia y otras instituciones.

“Es una idea de anteproyecto que ahora debemos pulir con los vecinos. Ya lo estamos soñando, y eso es un montón”, concluyó Lemir, destacando que este nuevo pulmón verde será un espacio para que "todos podamos jugar con todos".

















M.G