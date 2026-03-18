Las ballenas Sei volvieron a Comodoro Rivadavia

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y del Centro Nacional Patagónico halló en la costa patagónica argentina un ejemplar de la ballena sei por primera vez desde 1929.

Es que el animal había estado desaparecido durante casi 100 años, como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Científicamente conocida como Balaenoptera borealis, la ballena sei es considerada como la tercera especie más grande, después de la azul y del rorcual común.

Se estima que cerca de 300.000 ejemplares fueron cazados y otros 110.000 capturados en el hemisferio sur, lo que provocó que su población se redujera en un 80%, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Una ballena sei puede llegar a medir hasta 18 metros de largo y pesar más de 20 toneladas. Las hembras son un poco más grandes que los machos, pero no hay manera de distinguirlos en el mar.

Su fisonomía es más estilizada que la ballena franca y, a diferencia de esta, es una de las más rápidas del mundo marino.

Como se dijo, en 1929, la ballena sei tuvo que huir de las aguas argentinas en busca de nuevos hábitats como consecuencia de la caza indiscriminada.

El motivo por el que el ser humano la buscaba era para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a menguar cuando la materia prima se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica y sostenible para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

Cabe aclarar que la ballena sei no fue únicamente cazada en aguas del Atlántico sur, sino que también corría peligro en mares europeos. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente argentino, en la Península Ibérica se registraron capturas de estas ballenas hasta la década de 1970.

SL