De la feria al local propio: La trayectoria de Dulcinea Pasteleria

El emprendimiento, propiedad de la pastelera Laura Ramón, inició una nueva etapa en un local ubicado en la calle Sarmiento al 700 tras cinco años de funcionamiento en una ubicación previa y sus comienzos en ferias locales. Actualmente, Ramón integra a su familia en la producción, contando con la colaboración de su hijo en la elaboración diaria.

La propuesta de Laura Ramón se basa en la elaboración de pequeñas cantidades para garantizar la frescura del producto. La oferta incluye:

Tortas y Tartas: Se mantienen cerca de 10 variedades de cada una que rotan constantemente. El producto con mayor demanda es la Torta Chajá, una preparación de origen uruguayo compuesta por bizcochuelo aireado, almíbar de oporto, dulce de leche, merengues, crema chantilly y duraznos.

Clásicos: Chocotorta, cheesecake, brownie, lemon pie, mil hojas y alfajores (con 5 variedades).

Panadería seleccionada: De viernes a domingos se incorporan medialunas, cremonas, croissant y pan brioche.

Macarons: Producto que marcó los inicios de Ramón en la zona hace seis años.

Además de la venta al mostrador y las tortas por pedido, el local cuenta con una línea de artículos complementarios como libretitas de recetas, mates y bandejas, orientados a la conformación de presentes y mini desayunos.

Bajo la dirección de Laura Ramón, Dulcinea también funciona como espacio educativo donde se dictan clases de pastelería y panadería. La propuesta pedagógica se divide en dos niveles:

Infantil: Coordinado junto a una docente específica para los más pequeños.

Aficionados y Jóvenes: Orientado a adolescentes . El objetivo de este nivel es brindar un primer acercamiento profesional a la carrera gastronómica, destacando la salida laboral temprana que ofrecen estas especialidades en cruceros o en el exterior.

Contacto y servicios

El local atiende pedidos personalizados para eventos y servicios de lunch. Los canales de comunicación habilitados son:

Dirección: Sarmiento 758.

WhatsApp: 2945 400977 (dispone de catálogo digital).

Redes Sociales: Dulcinea (Facebook e Instagram).











M.G