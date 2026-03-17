Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 17 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelDulcinea
17 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

De la feria al local propio: La trayectoria de Dulcinea Pasteleria

Tras quince años de trayectoria y seis de presencia en la ciudad, el proyecto liderado por Laura Ramón inauguró su nuevo local en Sarmiento 758.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El emprendimiento, propiedad de la pastelera Laura Ramón, inició una nueva etapa en un local ubicado en la calle Sarmiento al 700 tras cinco años de funcionamiento en una ubicación previa y sus comienzos en ferias locales. Actualmente, Ramón integra a su familia en la producción, contando con la colaboración de su hijo en la elaboración diaria.

 

La propuesta de Laura Ramón se basa en la elaboración de pequeñas cantidades para garantizar la frescura del producto. La oferta incluye:

 

Tortas y Tartas: Se mantienen cerca de 10 variedades de cada una que rotan constantemente. El producto con mayor demanda es la Torta Chajá, una preparación de origen uruguayo compuesta por bizcochuelo aireado, almíbar de oporto, dulce de leche, merengues, crema chantilly y duraznos.

 

Clásicos: Chocotorta, cheesecake, brownie, lemon pie, mil hojas y alfajores (con 5 variedades).

 

Panadería seleccionada: De viernes a domingos se incorporan medialunas, cremonas, croissant y pan brioche.

 

Macarons: Producto que marcó los inicios de Ramón en la zona hace seis años.

 

Además de la venta al mostrador y las tortas por pedido, el local cuenta con una línea de artículos complementarios como libretitas de recetas, mates y bandejas, orientados a la conformación de presentes y mini desayunos.

 

Bajo la dirección de Laura Ramón, Dulcinea también funciona como espacio educativo donde se dictan clases de pastelería y panadería. La propuesta pedagógica se divide en dos niveles:

 

Infantil: Coordinado junto a una docente específica para los más pequeños.

 

Aficionados y Jóvenes: Orientado a adolescentes . El objetivo de este nivel es brindar un primer acercamiento profesional a la carrera gastronómica, destacando la salida laboral temprana que ofrecen estas especialidades en cruceros o en el exterior.

 

Contacto y servicios

 

El local atiende pedidos personalizados para eventos y servicios de lunch. Los canales de comunicación habilitados son:

 

Dirección: Sarmiento 758.

 

WhatsApp: 2945 400977 (dispone de catálogo digital).

 

Redes Sociales: Dulcinea (Facebook e Instagram).





M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Homicidio de Gutiérrez en Corcovado: comenzó el juicio
2
 Llegaron de la escuela y se encontraron con la peor escena: “¡Mi mamá está muerta…!”
3
 El taxista que quería cambiar "un viaje por un beso" y que fue denunciado por abuso
4
 Esquel busca proyectos sustentables: Abren convocatoria para emprendimientos de economía circular
5
 Paso del Sapo debería ser nominada Capital Provincial del Badminton
1
 Acceso al nivel superior: Se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Mayores de 25
2
 INTA Trevelin invita a una caminata ambiental para conocer la flora del Río Percy
3
 Trevelin: confirman la suspensión de la Fiesta de San Patricio
4
 Gaiman: Interceptan camioneta con gran cantidad de carne de guanaco ilegal
5
 Los Dragones se presentan este domingo en el Club Coronel Fontana de Trevelin
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -