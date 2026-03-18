“Es un mandato de nuestro señor”: evangélicos repartieron biblias en la puerta de un colegio y causaron indignación

Un llamativo video comenzó a circular en redes sociales. En él, se ve a dos representantes de la iglesia evangélica repartiendo biblias miniatura a los nenes en la vereda de una escuela primaria. El hecho generó indignación en los padres, cuyos hijos tomaron el pequeño libro al ser presentado como "un regalo". Ocurrió en Neuquén.

Laura, una madre del colegio, ubicado en el barrio Santa Genoveva, fue quien filmó el video. En diálogo con LM Neuquén relató que estaba llevando a su hija cerca de las 8 de la mañana cuando se encontró con la situación: "estábamos en la esquina con mi hija, cuando, me dijeron que les estaban dando un regalo dije 'espero que no sean golosinas'".

"No sabía qué hacer y no podía creerlo. Nunca antes lo había visto", expresó. Ella ya imaginaba que no se trataba de un caso aislado, pero ellos mismos le admitieron que se trata de una estrategia que tienen "internacionalmente". "Buscan llegar a las infancias, a la inocencia. Desde este lugar del regalo", dijo.

En el video se puede ver a dos hombres de unos 40 años siendo interpelados por la mujer. Allí el hombre responde que le estaban dando los libritos a "los menores de edad a partir de tercero o cuarto grado, porque es un mandato de nuestro señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar la palabra".

Según contó, algunas familias que llegaban a percatarse de lo que estaban haciendo rechazaban las biblias. Sin embargo, algunos nenes un poco más grandes entraban solos a la escuela y tomaban el supuesto presente. "Te agarran desprevenido y no llegas a reaccionar", relató.

"Me pareció más que aberrante en este contexto de la escuela", dijo. Laura expresó que los dos hombres se defendían con que estaban en la vía pública. "Decían que tenían autorización de la policía, pero cuando se las pedí no me la quisieron mostrar", comentó.

Laura contó que más tarde, cuando iba con su hija en el auto, a la nena le llamó la atención un pasaje "en el que dice que Adán es inferior a Eva". Se refiere a 1 Timoteo 2:12, que establece: "porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva". "Vienen por la ESI", dice notoriamente indignada ante los hechos.

"Me preocupa el abuso y la falta de institucionalidad", dijo la mujer. Agregó que no busca ir contra la escuela. "La única persona con autoridad que estaba era la secretaria, que estaba adentro cuidando a los chicos cuando entraban y a los que se quedaban en el hall durante el izamiento de la bandera". Según contó, el colegio no tiene director y justo durante ese día la vice tenía que entrar tarde.

La intención de Laura, según afirmó, es interpelar a las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE). "Acá tiene que haber una política de estado", dijo. "Se ve la impunidad que tienen para avasallar el espacio público", agregó. Otra madre le contó a Laura que en otros espacios públicos se acercan a los niños con golosinas para entregarles las biblias.

Fuente: LMN